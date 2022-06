Un 2021 senza progressi per la sostenibilità

Il 2021 non ha fatto registrare alcun progresso sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) adottati dall’Onu nel 2015 con l’Agenda 2030. È quanto si legge sul rapporto annuale delle Rete per le soluzioni di sviluppo sostenibile, il network internazionale di esperti in materia. L’indice che misura il progresso verso i 17 obiettivi lo scorso anno è leggermente diminuito a causa delle conseguenze della pandemia, in particolare per quanto riguarda “Sconfiggere la povertà“ e “Lavoro dignitoso e crescita economica” e delle scarse prestazioni sugli Obiettivi “Clima”, “Biodiversità“ e “Sviluppo urbano sostenibile”. Il rapporto, inoltre, mostra come i paesi ricchi generino ricadute socioeconomiche e ambientali negative sui paesi più poveri, in particolare attraverso consumi non sostenibili.