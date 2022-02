Ogni anno 766mila tonnellate di mozziconi di sigarette

I mozziconi di sigarette sono i rifiuti più scartati al mondo, rappresentando oltre 766’000 tonnellate di rifiuti tossici ogni anno, con impatti diffusi e gravi sull’ambiente e sulla salute umana. La denuncia arriva dal Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) che, insieme al Segretariato della Convenzione quadro dell’Oms per la lotta al tabacco, hanno lanciato una campagna per sensibilizzare e incoraggiare l’azione di contrasto alle microplastiche contenute nei filtri delle sigarette.