La sostituzione di caldaie a nafta “più lenta del previsto”

La sostituzione delle caldaie a nafta o a gas nelle case con alternative più ecologiche sarà probabilmente più lenta del previsto, mettendo a rischio gli obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra del Consiglio federale. Gli alti costi di investimento rappresentano un freno al cambio delle infrastrutture.

Le caldaie a nafta sono in diminuzione da diversi anni. Dal 2010, circa il 2% delle installazioni sono state sostituite da altri sistemi, un calo cumulativo di 100’000 unità in dieci anni, secondo uno studio di UBS pubblicato oggi. Secondo le proiezioni della banca, il loro numero dovrebbe scendere a quasi 200’000 unità entro il 2030. Al contrario le caldaie a gas hanno continuato a crescere al ritmo dell’1,5% all’anno dal 2010, cioè 30’000 in più in dieci anni. Il loro numero dovrebbe rimanere stabile intorno alle 200’000 unità entro il 2030.

Per quanto riguarda le pompe di calore, stanno riscuotendo un certo successo tra i proprietari di case: dopo essere rimaste a circa 20’000 unità tra il 2010 e il 2016, il loro numero è aumentato di 5’000 unità nel giro di quattro anni. Se questo ritmo viene mantenuto, la quota di caldaie a olio combustibile installate nelle case passerà dall’attuale 36% al 27% in otto anni. Con la quota di impianti a gas naturale che rimane stabile, è improbabile che la Confederazione raggiunga i suoi obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra, avverte UBS. La Svizzera mira a dimezzare le sue emissioni di CO2 entro il 2030 prima di raggiungere la neutralità del carbonio nel 2050. Secondo il numero uno bancario elvetico gli incentivi pubblici per sostituire il riscaldamento a combustibile fossile sono troppo bassi. E sostituire una caldaia a gas con una pompa di calore non è attualmente sempre conveniente dal punto di vista finanziario.

Aumento dei prezzi di combustibili fossili

Per raggiungere gli obiettivi climatici, UBS si aspetta che le autorità attuino un giro di vite con nuove restrizioni e tasse supplementari, ma anche che propongano nuove sovvenzioni. Il processo rischia di essere anche rallentato paradossalmente dall’ondata futura di rinnovamento del parco immobiliare che invecchia, che dovrebbe far salire i prezzi. UBS ha anche calcolato il costo dei lavori. Una semplice ristrutturazione del riscaldamento a nafta o a gas con un nuovo bruciatore costa tra i 5’000 e i 10’000 franchi. Sostituire l’olio combustibile con del gas naturale in una casa costa da 10’000 a 20’000 franchi. E per cambiare il sistema con una pompa di calore, il proprietario dovrebbe sborsare almeno 30’000 franchi.