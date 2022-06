Il secondo giugno più caldo di sempre

La Svizzera arriva alla fine del secondo giugno più caldo dall’inizio delle misurazioni nel 1864, ha indicato oggi MeteoSvizzera. In diverse zone i valori massimi giornalieri hanno raggiunto nuovi record per il periodo.

2,7 gradi in più

A livello nazionale, la media delle temperature del mese in questione ha superato di 2,7 gradi quella del periodo 1991-2020. Solamente il giugno 2003 è stato più caldo, con ben 4,7 gradi in più della norma.