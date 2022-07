I giovani e “l’ansia climatica”

“Avere dei figli in un mondo sovra-affollato?”

Il cambiamento climatico è sempre più un fattore che influenza le scelte di vita di “Millenials” e “Generazione Z” (rispettivamente i nati tra 1981 e metà anni ‘90, e chi è nato tra la fine degli anni ‘90 e i primi anni 2010), sostiene National Geographic. Tra i casi citati, per esempio, rientra quello di Katie Cielinski e Aaron Regunbgerg, che appartengono alla prima delle due generazioni precedentemente citate. Uno dei dilemmi portati dal cambiamento climatico potrebbe essere quello che riguarda la decisione di mettere o meno al mondo dei bambini. Per il marito della coppia in questione, si trattava di “introdurre un altro essere umano su un pianeta già sovra-affollato”, riporta la rivista. La coniuge invece era di diverso avviso, sostenendo la necessità di “crescere un alleato del clima, che avrebbe combattuto per un pianeta sano”. Avere dei bambini in un mondo “surriscaldato” è solo una delle scelte che sono impattate dal cambiamento climatico. Per esempio, su National Geographic ci si chiede se “un ventenne dovrebbe prendere in mano le redini della fattoria di famiglia nel Kansas occidentale mentre siccità e diminuzione delle riserve idriche stanno ridisegnando l’agricoltura di tutti gli Stati Uniti? Una coppia di Virginia Beach dovrebbe accendere un mutuo trentennale per una casa situata in una pianura alluvionale?”.