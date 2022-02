Greenpeace, consegnata petizione per protezione oceani

Greenpeace Svizzera ha consegnato oggi al Consiglio federale una petizione dal titolo “La Svizzera deve assumere le sue responsabilità per proteggere gli oceani”, corredata da 16’393 firme. Nel testo, l’organizzazione ambientalista chiede alla ministra dell’ambiente Simonetta Sommaruga di impegnarsi pubblicamente all’Onu per una protezione efficace dei mari.

Svizzera presente ai negoziati delle Nazioni Unite

Anche la Confederazione parteciperà infatti dal 7 al 18 marzo a New York ai negoziati delle Nazioni Unite per un accordo globale sulla tutela dell’alto mare, ricorda una nota odierna di Greenpeace, che sottolinea come si tratti di un’opportunità storica per regolare la protezione e l’uso di quest’area in modo giuridicamente vincolante. I firmatari chiedono a Sommaruga di “passare dalle parole ai fatti”, visto che nel quadro della Convenzione sulla diversità biologica (CDB), la Svizzera si è impegnata a invertire il declino della biodiversità entro il 2030.