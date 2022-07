Gli Iceberg della Groenlandia piangono dal caldo

5°C in più del solito

Secondo quanto riporta la Cnn, si tratta di una quantità d’acqua sufficiente a riempire 7,2 milioni di piscine olimpiche, commenta l’emittente, sottolineando che le temperature in Groenlandia si mantengono attorno ai 15,5 gradi, ovvero circa 5 gradi in più del normale per questo periodo dell’anno. “Lo scioglimento del nord di quest’ultima settimana non è normale, se si considerano i 30-40 anni di medie climatiche”, ha detto Ted Scambos, ricercatore dell’NSIDC dell’Università del Colorado: “Lo scioglimento è in aumento e questo evento ha rappresentato un picco”.