È l’Earth Overshoot Day

Il ruolo dell’importazione

Nel mondo, stando al Global Footprint Network, ci sono 3 miliardi di persone che vivono in stati in cui si mangia più cibo di quello che si produce. Tra questi ci sono paesi come la Svizzera dove si hanno soldi a sufficienza per importarlo. Mentre in altre nazioni, come il Nepal ad esempio, dove si produce il 78% del cibo consumato, si fatica ad acquistare le risorse alimentare presenti sul mercato.