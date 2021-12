Amazon ha aumentato l’uso della plastica del 29%

La maggiorparte finisce negli oceani

Più di un terzo di quei rifiuti - si legge nel dossier, diffuso dai media Usa - è finito negli oceani, nei fiumi e nei laghi. “Questa quantità è approssimativamente equivalente al carico di plastica di un furgone che viene scaricato nei principali fiumi, laghi e oceani ogni 67 minuti”, osserva il rapporto. Ashley Wallis, attivista per la plastica di Oceana Canada, ha sottolineato che il “tasso allarmante” di utilizzo di Amazon avviene in un momento in cui l’Onu ha definito la plastica “la più grande minaccia per l’ambiente dopo il cambiamento climatico”.