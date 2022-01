Ragù a lunga cottura di Luganighetta Gran Riserva con cavatelli fatti in casa

Procedimento

1. Preparare le verdure (carote, sedano rapa e cipolla) in brunoise, a piccoli cubetti.

2. In una pentola, rosolare le verdure a fuoco medio alto con un filo di olio di semi. Aggiungere la cipolla tritata molto finemente e, a piacimento, un po’ d’aglio. Una volta che le verdure sono appassite, aggiungere i 3 pelati e far stufare bene il tutto.

3. Sfumare con il vino rosso e mischiare. Lasciar ridurre, continuando a far cuocere il tutto a fuoco lento.

4. Rabboccare regolarmente con un po’ di vino rosso e continuare a far cuocere a fuoco lento.

5. Su un asse, togliere la pasta di luganighetta dal budello e aggiungerli nella pentola con le verdure e la riduzione di vino rosso. Mischiare regolarmente a mano.

6. Bagnare con acqua fino all’altezza del ragù, lasciando poi cuocere lentamente per idealmente 6-7 ore.

7. Durante la cottura aggiungere salvia, timo e rosmarino.

8. Durante la cottura togliere la schiumetta e il grasso in eccesso, così come altre piccole impurità.

9. Preparare i cavatelli freschi: prendere una sezione di pasta, tirarla e arrotolarla a mano fino a formare un bissolotto, dal quale poi tagliare e ricavare dei piccoli bottoni di pasta fresca. Col dito premere sul bottone, dandogli la caratteristica forma del cavatello.

10. Cuocere i cavatelli in acqua bollente salata per 5-6 minuti.

11. Scolare i cavatelli e farli saltare in padella con un po’ di burro e acqua di cottura.

12. Servire i cavatelli con il ragù di Luganighetta Gran Riserva.