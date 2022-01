Puntine di maiale a bassa temperatura e linguine di verdura spadellate

C: 4 ore

Pepe bianco in grani

Procedimento 1. Pelare e tagliare a coltello per la lunghezza le carote e il sedano rapa per ottenere delle striscioline o linguine di verdure.

2. Disporre ogni placca di puntine su carta alu, marinarle con sale e pepe bianco. Chiudere la carta alu, impacchettando per bene la placca di puntine. Lasciare la chiusura sempre verso l’alto, così da non far uscire il liquido durante la cottura.