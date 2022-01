Lombata di vitello cotta a bassa temperatura con emulsione di verdure

Procedimento

1. Preparare la carne di vitello salandola a mano con fleur de sel e pepandola con pepe bianco.

2. Rosolare la carne in padella a temperatura alta in un filo di olio di semi.

3. Quando ben rosolata da entrambi i lati, toglierla dalla padella e spostarla su una placca da forno con griglia.

4. Infornare la carne sulla placca in forno preriscaldato a 90 gradi. Una volta infornata, continuare la cottura a 80 gradi fino a temperatura di 52 gradi a cuore verificata con l’apposito termometro (indicativamente dopo ca. 20/25 minuti).

5. Nel frattempo, preparare le verdure (carote, sedano rapa e scalogno), pelandole e tagliandole finemente. Cuocerle in acqua salata per 10 minuti. Una volta che tutti i liquidi sono stati assorbiti, togliere il tutto dalla piastra, salare e pepare a piacimento. Aggiungere un filo di aceto di Cherry e mixare il tutto col mixer a immersione, finché si ottiene una consistenza omogenea. Emulsionarla con l’aggiunta di olio d’oliva extravergine (aggiunto lentamente) e continuare a mixare col mixer ad immersione fino ad ottenere un’emulsione molto soffice. Come emulsione può essere servita tiepida oppure può essere conservata in frigo e servita fredda.

6. Controllare la carne durante la cottura in forno col termometro, finché viene raggiunta la temperatura a cuore desiderata: 52°C.

7. Una volta cotta, tagliare la lombatina a fettine fini.

8. Impiattare le fettine sull’emulsione, decorare con le insalatine di stagione, un po’ di gocce di olio d’oliva e fleur de sel. Servire.