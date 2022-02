Guancette di maialino brasate, paccheri di Gragnano

Preparazione

1. Parare le guancette di maiale

2. Pelare e tagliare grossolanamente carote, sedano rapa e cipolla

3. Passare in acqua bollente i datterini, togliere la pelle e tagliarli a metà

4. Scaldare in una pentola l’olio di semi a fuoco medio-alto e rosolarvi la verdura

5. Quando la verdura è rosolata, aggiungere in più volte il vino rosso e farlo sciroppare. Mischiare regolarmente.

6. Nel frattempo, salare e pepare da ambo i lati le guancette di maiale

7. In una padella, scaldare dell’olio di semi e farvi saltare le guancette, rosolando tutti i suoi lati

8. Aggiungere le guancette alla pentola delle verdure e allungare con il brodo. Lasciar sobbollire e cuocere a fuoco medio per ca. 2 ore, mischiando e schiumando regolamente le impurità

9. In un pentolino, saltare con un filo d’olio i datterini. Farli rinvenire, salare e pepare a piacimento.

10. Cuocere i paccheri in acqua bollente per ca. 13 minuti

11. In una padella, scaldare del burro e finirvi i paccheri

12. Farcire i paccheri con le guancette stracotte e le verdurine di cottura

13. Impiattare disponendo i paccheri farciti su letto di datterini confits e guarnire con le verdurine di cottura