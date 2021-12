Frutta e verdura candita in accompagnamento ad un tagliere di salumi del territorio

Procedimento:

1. Pelare e filettare il pompelmo, togliendo in maniera rotonda la buccia.

2. Pelare e filettare le mele e le pere, sempre togliendo i semi.

3. Pelare il mango, tagliandolo in quadratoni regolari e uniformi

4. Pelare e tagliare le carote a mezze rondelle

5. Tagliare il sedano stanga a pezzettini e piccole rondelle

6. Pulire il finocchio e tagliarlo a spicchi

7. Pelare e tagliare i pomodori datterini. Per pelarli, incidere le due estremità a X, immergerli in acqua bollente per 10 secondi, quando sarà possibile togliere manualmente la pellicina del datterino.

8. Scaldare il miele in un pentolone fino a caramellarlo leggermente. Aggiungere in sequenza le carote, i finocchi, i sedano stanga e lasciarli cuocere.

9. Dopo 5-6 minuti, aggiungere la frutta: mele, pere, mango e il pompelmo rosa. Mischiare delicatamente a mano e aggiungere i pomodorini, un pizzico di zenzero fresco tritato (in base al grado di piccantezza desiderato), un po’ di pepe bianco dal macinapepe e un pizzico di sale.

10. Per gli amanti di un grado di acidità maggiore, a piacimento, aggiungere una qualche goccia di aceto di Cherry.

11. Lasciar cuocere il tutto a fuoco lento per un’oretta nel pentolone, idealmente coperto.

12. Una volta cotta, ma ancora croccante, frutta e verdura candita sono pronte. Disporre su un piatto oppure versarle in vasetti da conserva, sterilizzandoli al vapore.

13. Servire a temperatura ambiente, non direttamente dal frigo. Ideali in abbinamento con i salumi del nostro territorio come il Salame dei Castelli di Bellinzona, i Salametti con pepe Valle Maggia oppure il Prosciutto crudo affinato in Alpe Piora, così come con la fondue chinoise.