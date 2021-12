Filetto di vitello in camicia di pancetta arrotolata nostrana, funghi porcini trifolati e polenta rossa

Procedimento

1. Preparare la polenta: portare a ebollizione latte e acqua in una pentola. Aggiungere la farina di polenta rossa e lasciare cuocere. Mischiare regolarmente.

2. Arrotolare accuratamente la pancetta attorno al medaglione di filetto di vitello.

3. Pulire e affettare i funghi porcini. Rosolarli in padella in olio di semi e a fuoco medio alto. A fine cottura, salare e pepare a piacimento, tenendo in considerazione però che il medaglione viene già insaporito dal sale e dalla speziatura della pancetta arrotolata.

4. Cuocere il medaglione di filetto di vitello in padella e rosolarlo pochi minuti per lato, dopo averlo salato e pepato a piacimento.

5. Impiattare: tagliare a metà il medaglione, disporlo su un letto di funghi porcini, accompagnarlo con delle quenelles di polenta e gocce di jus di carne. Servire.