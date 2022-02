Classica omlette al Prosciutto cotto Puccini

Preparazione

1. Tagliare 80g di Prosciutto cotto Puccini in piccoli dadini o alla brunoise (verrà utilizzato come ripieno)

2. Tagliare 40g di Prosciutto cotto Puccini a listarelle fini o alla julienne (verrà utilizzato come guarnizione)

3. Rompere le 3 uova fresche e lavorarle con frusta o forchetta, fino ad amalgamare bene tuorlo e albume. Salare e pepare.

4. In una padella antiaderente calda, rosolare leggermente il prosciutto alla brunoise e aggiungere le uova sbattute

5. Far cuocere l’omelette, lasciandola però baveuse

6. Piegarla e farla girare dando un colpo sul manico della padella

7. Impiattare l’omelette, incidendola e farcendola con il prosciutto cotto alla julienne fresco