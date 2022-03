Burger di Luganighetta al Peperoncino Ticinese

Preparazione

1. Pelare e tagliare la cipolla, l’insalata e i pomodorini datterini senza pelle

2. Privare la luganighetta dal budello e creare un burger con l’impasto

3. Tagliare delle fette sottili di formagella e pararle togliendo la crosta

4. Cuocere le cipolle in una padella calda con del burro. Salare e pepare a piacimento.

5. Aggiungere del miele di robinia e lasciar caramellare le cipolle a fuoco medio-basso per ca. 20 minuti

6. Preparare la maionese: in un contenitore alto, aggiungere uovo, senape, sale, pepe e aceto di Cherry. Frullare con il mixer ad immersione. Aggiungere l’olio di girasole e continuare a frullare fino ad ottenere una maionese densa e cremosa

7. Condire l’insalata con la maionese e mischiare fino ad ottenere un tutt’uno

8. In una padella, rosolare il burger di luganighetta in un filo di olio di semi

9. Impiattiare il burger: disporre il burger di luganighetta tra due strati di lamelle di datterino e insalata con maionese; ricoprire il burger con le fette di formagella

10. Infornare il burger aperto per 1 minuto per far colare il formaggio e per scaldare il pane

11. Guranire con le cipolle caramellate. Chiudere il burger e servire.