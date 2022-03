Animelle di vitello dorate, insalatina alle lenticchie

Preparazione

1. Togliere le impurità dalle animelle di vitello portandole a ebollizione in acqua calda per 1 minuto e facendole poi raffreddare sotto acqua corrente fredda

2. In un pentolone, cuocere le animelle in acqua bollente per 20 minuti e togliere regolarmente le impurità durante la cottura

3. Pelare e tagliare a brunoise le verdure

4. In una padella, scaldare dell’olio d’oliva e rosolarvi lentamente uno scalogno e la brunoise di verdure. Far tostare il tutto

5. Aggiungere le lenticchie. Mischiare regolarmente fino a tostatura.

6. Aggiungere il brodo di verdura fino all’altezza delle lenticchie e far cuocere per ca. 10 minuti. Aggiungere un po’ di sale e pepe a piacimento

7. Togliere dall’acqua le animelle giunte a cottura e privarle della membrana

8. In una padella, sciogliere il burro, aggiungere e far dorare le animelle. A piacimento, aggiungere sale e pepe

9. Aggiungere dell’aceto balsamico e far caramellare leggermente le animelle

10. Impiattare le animelle su letto di lenticchie e servire.