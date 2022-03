Agnolotti ripieni al Prosciutto cotto Puccini e alla ricotta nostrana, salsa al peperone dolce

Preparare gli agnolotti ripieni

1. Preparare la pasta fresca versando la farina in una bacinella e aggiungervi le uova una ad una. Mischiare fino ad ottenere un impasto omogeneo. Lasciarlo riposare in frigo per 15 minuti.

2. Tagliare il Prosciutto cotto Puccini a listarelle e rosolarlo in un pentolino con un filo d’olio d’oliva e una noce di burro

3. In una bacinella, rompere la ricotta con un cucchiaio, aggiungere olio d’oliva, pepe, sale e mischiare il tutto fino ad ottenere un impasto cremoso e omogeneo. Per renderlo un po’ più morbido, aggiungere dell’olio d’oliva

4. Aggiungere il prosciutto cotto e mischiare nuovamente il tutto, ottenendo così il ripieno per gli agnolotti

5. Preparare gli agnolotti, tirando la pasta

6. Tagliare delle forme rotonde servendosi di un coppapasta e riempirle con il ripieno

7. Spennellare i lati esterni della pasta con del tuorlo d’uovo e chiuderli con i rebi di una forchettina

8. In una pentola, portare l’acqua ad ebollizione e aggiungervi un filo d’olio d’oliva

9. Cuocervi gli agnolotti per 2 minuti

10. Trasferire gli agnolotti in una padella, saltarli e glassarli brevemente in un po’ di burro fuso

11. Impiattare gli agnolotti sulla salsa al peperone dolce