96 candeline per la regina Elisabetta II

Il post Instagram

In occasione di questo importante compleanno, sulla pagina Instagram ufficiale della famiglia reale è stata postata una foto di Elisabetta II in compagnia dei suoi due pony bianchi, Bybeck Katie e Bybeck Nightingale. La foto è stata scattata lo scorso mese nel parco del Castello di Windsor in occasione del Royal Windsor Horse Show, organizzato per la prima volta nel 1943 e a cui la regina ha sempre partecipato.