Zelensky: “vogliono ridurre il Donbass in cenere”

Le forze russe vogliono “ridurre in cenere” il Donbass: lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, descrivendo la crescente difficile posizione di Kiev nell’est del Paese. “L’attuale offensiva degli occupanti nel Donbass può rendere la regione disabitata”, ha detto Zelensky. “Vogliono ridurre in cenere Popasna, Bakhmut, Lyman, Lysychansk e Severodonetsk. Come Volnovakha, come Mariupol”, ha proseguito. Lo riporta la Cnn. Zelensky ha inoltre puntato il dito contro l’Ue, accusandola di non agire con decisione sulle sanzioni. Un sesto pacchetto di misure è attualmente bloccato, in particolare dall’Ungheria, alleata della Russia. Ogni giorno, l’Ue invia a Mosca quasi un miliardo di euro per pagare il petrolio e il gas, denaro che secondo il presidente ucraino alimenta direttamente la guerra nel Paese.