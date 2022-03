Zelensky: “Sanzioni Ue arrivate un po’ tardi”

“Avete bloccato il Nord Stream 2 e ve ne siamo grati, ma è stato fatto un po’ tardi - ha detto Zelensky in un video rivolto agli stati membri dell’Ue. Perché se fosse stato fatto in tempo, la Russia non avrebbe creato una crisi del gas”, secondo il presidente ucraino. Che ha criticato il premier ungherese Viktor Orban per la sua posizione rispetto a Mosca. “Esiti a decidere se imporre sanzioni o no? A decidere se far passare le armi o no? Se commerciare con la Russia? Non c’è tempo per esitare - ha incalzato Zelensky -, è tempo di decidere”.