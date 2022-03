L’Ucraina “non può accettare alcun ultimatum dalla Russia”. Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky. “L’Ucraina non può accettare gli ultimatum russi. Dovremmo prima essere distrutti per soddisfare i loro ultimatum”, ha detto Zelensky al sito ucraino Suspilne. Mosca - ha aggiunto - voleva che l’Ucraina “consegnasse” Kharkiv, Mariupol e Kiev, ma né la popolazione di quelle città e “né io, come presidente, possiamo farlo”.