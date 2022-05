Zelensky: “La situazione in Donbass è estremamente difficile”

L’Ucraina intende chiedere all’Organizzazione delle Nazioni unite per l’educazione, la scienza e la cultura (Unesco) di togliere alla Russia lo status di membro dell’Unesco. Lo riferisce l’agenzia ucraina Ukrinform, precisando che la bozza di risoluzione, la n. 7394, è stata registrata al Parlamento ucraino, la Verkhovna Rada. “Come membro dell’Unesco, l’Ucraina ha sempre condiviso i principi dell’organizzazione e si è presa cura del patrimonio culturale che si trova nel proprio territorio. Ma i bombardamenti di artiglieria e gli attacchi aerei e missilistici lanciati dalla Federazione russa e la sua leadership mirano a distruggere il patrimonio storico e culturale secolare dell’Ucraina. Alla luce di questo, l’Ucraina considera inaccettabile che la Russia sia presente nell’Unesco. La Verkhovna Rada dell’Ucraina si appella all’Unesco perché tolga alla Federazione russa lo status di paese membro dell’Unesco”, si legge nella nota esplicativa alla bozza di risoluzione. Il documento è attualmente all’esame della Commissione per la politica umanitaria del Parlamento di Kiev.

Stando al Ministero della difesa britannico nell’ultimo aggiornamento dell’intelligence, l’unica unità operativa russa dei veicoli di supporto ai carri armati BMP-T Terminator è stata “probabilmente schierata sull’asse dell’offensiva del Donbass verso Severodonetsk”. “La loro presenza - viene precisato - indica che il gruppo centrale delle truppe russe (Cgf), che è l’unica unità impiegata per questo veicolo, è coinvolta in questo attacco”. Lo stesso raggruppamento, precisa l’intelligence, “aveva in precedenza sofferto pesanti perdite nel tentativo fallito di sfondare la parte orientale di Kiev nella prima parte della guerra”. “La Russia ha sviluppato il Terminator dopo aver visto la necessità di fornire una protezione specifica ai carri armati da battaglia usati durante le guerre in Afghanistan e Cecenia”, spiega l’intelligence, aggiungendo però che a Severodonetsk, che “resta una delle immediate priorità tattiche della Russia”, “con un massimo di 10 Terminator schierati è improbabile che diano un impatto significativo” all’operazione.