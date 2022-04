Zelensky: “L’Ue blocchi il petrolio russo o le misure saranno vane”

“Chiediamo all’Europa di includere l’embargo al petrolio nel sesto pacchetto di sanzioni, altrimenti sarà una misura vuota”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso della conferenza stampa con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. “Siamo grati all’Ue per i cinque pacchetti di sanzioni già approvati, ma secondo noi non sono abbastanza per fermare il finanziamento della guerra di Vladimir Putin”, ha aggiunto Zelensky chiarendo che anche il gas dovrà essere sanzionato a un certo punto.