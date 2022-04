Zelensky, l’Indonesia mi ha invitato a partecipare al G20

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha ringraziato il presidente dell’Indonesia Joko Widodo per “il sostegno alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina, in particolare per la chiara posizione nelle Nazioni Unite. Sono state discusse questioni di sicurezza alimentare. Sono grato per l’invito a partecipare al vertice del G20”. Lo scrive su Twitter lo stesso Zelensky spiegando di aver avuto dei colloqui con il presidente indonesiano. Il G20 dei leader è in programma il 15 e 16 novembre a Bali.