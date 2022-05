Zelensky incontra Shevchenko, “ambasciatore ucraino nel mondo”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato a Kiev Andriy Shevchenko, ex stella del Milan, per poi postare su Twitter una foto che li ritrae insieme. “Andriy ha guadagnato fiducia all’estero - ha scritto Zelensky - e ora ha una missione importante: raccontare al mondo gli eventi in Ucraina e usare la sua autorità per aumentare gli aiuti”. “Rappresento l’Ucraina nell’arena calcistica internazionale da molti anni ma oggi, quando il mio paese soffre per la guerra, la mia priorità non è il calcio, ma aiutare”, ha affermato l’attaccante, pallone d’oro nel 2004.