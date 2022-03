Zelensky in diretta video alla manifestazione di Berna

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky oggi pomeriggio interverrà in diretta tramite video alla manifestazione di solidarietà per l’Ucraina a Berna. Il suo discorso sarà introdotto dal presidente della Confederazione Ignazio Cassis. L’ambasciata ucraina a Berna ha fatto una richiesta in tal senso, ha indicato a Keystone-ATS Michael Steiner, capo della comunicazione presso il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), diretto dallo stesso Cassis. Il DFAE e la missione diplomatica si sono accordati su queste modalità. All’inizio, era stato previsto che il leader ucraino parlasse ai presenti solo in un videomessaggio. La manifestazione, con lo slogan Solidarietà con l’Ucraina, fermate la guerra ora!, è prevista a partire dalle 15.00. Cassis terrà il discorso introduttivo alle 15.15, ha detto Steiner. In seguito sarà la volta di Zelensky.