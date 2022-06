Zelensky ha visitato il fronte a Zaporizhzhia

Nelle ore in cui il presidente era nella regione, sopra la città di Orikhiv le forze ucraine hanno abbattuto un aereo russo Su-25. Ai militari al fronte Zelensky ha rivolto il suo ringraziamento: “Voglio ringraziarvi per il vostro grande lavoro, per il vostro servizio, per aver protetto tutti noi, il nostro Stato. Sono grato a tutti. Voglio augurare a voi e alle vostre famiglie buona salute. Abbiate cura di voi stessi”, ha detto. Il presidente e i soldati hanno infine onorato la memoria dei combattenti caduti con un momento di silenzio.