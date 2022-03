Zelensky conferma “130 salvati a Mariupol ma in centinaia ancora sotto macerie”

Sono 130 le persone salvate e altre ‘centinaia’ quelle ancora sotto le macerie nel teatro di Mariupol colpito in un raid. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, confermando il bilancio reso noto dalle autorità locali.

“Centinaia di persone sono ancora sotto le macerie del teatro di Mariupol”. Lo ha denunciato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo ultimo video messaggio, in cui promette che i russi pagheranno per “migliaia di cuori il cui battito è stato fermato da questa guerra”. Zelensky ha accusato le forze russe di “fare di tutto per evitare” che gli aiuti umanitari entrino nella città assediata di Mariupol. “Nonostante i bombardamenti, nonostante tutte le difficoltà, continueremo le operazioni di soccorso”, ha garantito il presidente