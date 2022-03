Zelensky al Bundestag: “A ogni bomba si alza un muro con l’Ue”

Per ogni bomba che cade in Ucraina, si alza un muro sempre più forte fra Kiev e l’Europa. In videocollegamento con il Bundestag, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky torna in questo modo a sollecitare l’Europa a non esitare sull’ingresso di Kiev nell’Ue. E citando Reagan che chiese a Gorbaciov di “tirare giù il muro” di Berlino, chiede al cancelliere tedesco Scholz di buttare giù questo muro, “mostrando la leadership che la Germania merita”.

I negoziati con Mosca sono ancora difficili, secondo Kiev, che vede come priorità la fine della guerra, le garanzie di sicurezza, la sovranità, l’integrità territoriale e la protezione. E il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba vede ancora lontane le due delegazioni, anche se fattori come la resistenza ucraina e le sanzioni contro Mosca hanno fatto cambiare ‘leggermente’ posizione a russi. Ma sul campo la battaglia continua. Fra le situazioni più complesse c’è Mariupol, sotto assedio da diversi giorni. Quella che prima era una città di 400mila persone, denuncia il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov alle commissioni Esteri e Difesa del parlamento europeo, da tre settimane sopravvive senza acqua né corrente elettrica, colpita da missili in continuazione, dove si stima che le perdite civili siano 20 mila.

Ieri le bombe sul suo teatro, trasformato in rifugio per centinaia di civili. Secondo Human Rights Watch, potevano esservene ospitati fino a 500 (ma la difesa di Kiev parla di 1.200 donne e bambini), anche se non si è in grado di determinare se lo avessero lasciato subito prima dell’attacco. Il deputato ucraino Serhiy Taruta afferma che il rifugio antiaereo del teatro drammatico di Mariupol ha resistito all’attacco aereo, le persone sono sopravvissute. Lo dice in un post sulla sua pagina Facebook citato da Unian . “Dopo una terribile notte di incertezza la mattina del ventiduesimo giorno di guerra, finalmente buone notizie da Mariupol. Il rifugio antiaereo ha resistito. La gente sta uscendo viva dalle macerie!”

Nelle immagini satellitari si vedono due scritte “bambini” in caratteri cirillici davanti e dietro la struttura. E il vicesindaco della città, Sergei Orlov, fa sapere che non c’è un edificio integro, l’80-90% è stato bombardato, la gente scioglie la neve per avere l’acqua e i morti vengono seppelliti nelle fosse comuni o nei loro cortili di casa. Del tutto distrutta anche Volnovakha, aggiunge Reznikov: “Non è rimasto più neppure un edificio, la città esiste ormai solo sulla cartina”.