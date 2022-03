“Abbiamo bisogno di una no fly-zone”. Lo ha ribadito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando, in un collegamento video, al Congresso degli Usa e chiedendo sistemi anti-attacchi aerei agli Stati Uniti. “Il nostro Paese vive l’11 settembre da tre settimane”, ha aggiunto. “Sono fiero di salutarvi da Kiev, vittima dei bombardamenti dei russi tutti i giorni ma noi non molliamo, come tutte le altre città”.