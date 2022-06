Zelensky a Odessa "Lottiamo per vincere"

Nella città portuale strategica sul Mar Nero, il leader di Kiev ha osservato le macerie degli edifici colpiti dai raid insieme al governatore Vitaly Kim, il cui palazzo era stato sventrato a fine marzo in uno dei più sanguinosi attacchi compiuti dalle forze di Mosca. "Non smettiamo di lavorare per la vittoria", ha promesso Zelensky, giunto all’indomani di un altro attacco che ha provocato due morti e 20 feriti. "Finché sarete vivi, c’è un forte muro ucraino che protegge il nostro Paese", ha detto poi incontrando un gruppo di soldati, ringraziati insieme ai sanitari di un ospedale locale per "il loro lavoro difficile e importante, la loro sensibilità e le vite che hanno salvato".