Zelensky a Ocse: “Servono sanzioni di lungo termine su Mosca”

“Interesse primario del mondo è aiutare a proteggere l’Ucraina”: lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, intervenendo alla riunione ministeriale dell’dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) a Parigi, quest’anno presieduta dall’Italia.

“Il mondo deve fermare l’aggressione della Russia che è una minaccia per tutto il mondo”, ha detto Zelensky. Il discorso del presidente ucraino è stato accolto dall’applauso delle delegazioni presenti. Da parte sua, il segretario generale dell’Ocse, Mathias Cormann, ha salutato “la forza e il coraggio” di Zelensky ed ha accolto l’invito del presidente ucraino di incontrarlo nell’ufficio dell’Ocse a Kiev.

“Vi sono grato - ha detto poi Zelensky - per il lavoro che state facendo per difendere i nostri valori. Interrompere l’adesione della Russia all’Ocse chiudendo i vostri uffici a Mosca dovrebbe essere un esempio per le altre istituzioni internazionali”.