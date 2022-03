Xi non avvertito dell’invasione dai suoi 007

Il presidente cinese Xi Jinping è rimasto “turbato” dall’invasione russa dell’Ucraina anche perché “pare che i suoi servizi non lo abbiano avvertito di cosa sarebbe successo”. Lo ha detto il direttore della Cia, Bill Burns, in un’audizione alla commissione intelligence del Senato americano. Secondo Burns, il leader cinese teme anche “un danno di immagine per la Cina essendo associata alla brutalità dell’aggressione di Mosca” ed è preoccupato per le “conseguenze economiche in un momento in cui il tasso di crescita dell’economia cinese è il più basso degli ultimi 30 anni”.