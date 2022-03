Il presidente cinese Xi Jinping durante la telefonata con il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha chiesto la “massima moderazione” sulla crisi ucraina per prevenire una crisi umanitaria su larga scala in Ucraina, valutando come massima “priorità quella di evitare che le tensioni aumentino o addirittura sfuggano al controllo”, ha detto Xi Jinping nel vertice via video avuto con Macron e Scholz.