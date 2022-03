Xi a Biden: “Il conflitto non è nell’interesse di nessuno”

“Un conflitto non è nell’interesse di nessuno”. Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping al presidente americano Joe Biden durante la loro conversazione telefonica di oggi. Lo riferisce la Tv cinese. La crisi in Ucraina “è qualcosa che non vogliamo vedere: gli eventi mostrano ancora una volta che le relazioni tra Stati non possono arrivare alla fase dello scontro, perché il conflitto e il confronto non sono nell’interesse di nessuno”, ha aggiunto Xi Jinping.