Von der Leyen vola da Orban in missione sanzioni

Chiuse le celebrazioni per la festa dell’Europa, in cui si è tratteggiato un futuro diverso per l’Unione, in cui il potere di veto dei singoli Stati membri possa essere ridotto per stare al passo coi tempi e con le sfide, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen è volata in Ungheria, dove invece ha avuto a che fare col presente, ovvero un Viktor Orban determinato a vendere cara la pelle sull’embargo al petrolio russo, determinante per l’economia del Paese. Proprio questa mattina, infatti, il ministro degli Esteri Peter Szijjarto, intervenendo in Parlamento, ha ribadito che l’Ungheria non voterà a favore del sesto pacchetto di sanzioni dell’Ue contro Mosca, che dovrebbe includere un embargo graduale al petrolio russo. E questo nonostante le deroghe già accordate a Budapest - oltre che a Bratislava e Praga - assai migliorative.

“Abbiamo fatto progressi - ha dichiarato von der Leyen - ma è necessario un ulteriore lavoro. Convocherò una videoconferenza con gli attori regionali per rafforzare la cooperazione regionale sulle infrastrutture petrolifere”. “I 27 - spiega a corredo una fonte - sono comprensivi nei confronti dell’Ungheria, nonché degli altri Paesi dell’est in difficoltà sul greggio, perché capiscono le limitazioni di chi non ha l’accesso al mare”. Sta di fatto però che il via libera al sesto pacchetto sanzioni non arriva e ogni giorno che passa l’Ue si dimostra inadempiente rispetto agli obiettivi che lei stessa si è data.