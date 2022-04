Von der Leyen: “Pagare il gas in rubli viola le sanzioni”

“Le nostre linee guida sono molto chiare: pagare in rubli se non è previsto nel contratto è una violazione delle nostre sanzioni”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante un punto stampa. “La richiesta da parte russa di pagare in rubli è una decisione unilaterale e non è in linea con i contratti”, ha aggiunto. “Abbiamo circa il 97% di tutti i contratti che prevedono esplicitamente pagamenti in euro o dollari, quindi è molto chiaro”, ha precisato von der Leyen, sottolineando che “le aziende con contratti di questo tipo non dovrebbero accettare la richiesta russa” di pagare in rubli perché “sarebbe una violazione della sanzione ad alto rischio”.