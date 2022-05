Von der Leyen: “Ora le sanzioni mordono forte l’economia russa”

“La crisi alimentare è solo colpa di Mosca, senza la guerra non l’avremmo, dobbiamo ripeterlo: Mosca non solo blocca l’export del grano, ma bombarda i magazzini, mina i campi coltivabili. Non abbiamo sanzioni su cibo e prodotti agricoli, i Paesi terzi hanno accesso ai fertilizzanti russi”, ha aggiunto von der Leyen, sottolineando che la “disinformazione russa” mira a far cadere la responsabilità dell’aumento dei prezzi sull’Occidente.