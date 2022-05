Von der Leyen non si aspetta un’intesa sul petrolio al summit Ue

“Non mi aspetto” che ci sia un’intesa sull’embargo al petrolio al vertice europeo della prossima settimane, “è inutile dare false aspettative”. E’ quanto ha sottolineato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in un’intervista a Politico dal Forum economico mondiale (WEF) di Davos (GR) rilasciata poco dopo la lettera dell’Ungheria al presidente del Consiglio Ue, Charles Michel. “C’è un elemento politico da discutere, ovvero quanto gli altri 26 Paesi membri vogliono concedere all’Ungheria in fatto di investimenti, ma le principali difficoltà sono tecniche e ne stiamo parlando in questi giorni”, ha aggiunto von der Leyen.