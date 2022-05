Von der Leyen: “Il futuro dell’Ue si scrive anche in Ucraina”

“Il futuro dell’Unione Europea è scritto anche in Ucraina”. Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen intevenendo stamani all’Eurocamera dove ha annunciato il nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia che prevede l’esclusione da Swift di Sberbank, “di gran lunga la più grande banca della Russia, e altre due grandi banche”. “Questo - ha aggiunto von der Leyen - solidificherà il completo isolamento del settore finanziario russo dal sistema globale”. Inoltre, “proponiamo un divieto totale d’importazione di tutto il petrolio russo, via mare e via oleodotto, greggio e raffinato”.

“Oggi blocchiamo tre grandi emittenti russe. Non sarà più permesso loro di distribuire i loro contenuti nell’Ue, in qualsiasi forma, sia via cavo, via satellite, su internet o tramite applicazioni per smartphone. Questi canali televisivi amplificano le bugie e la propaganda di Putin in modo aggressivo”, ha proseguito la presidente della Commissione Europea all’Eurocamera. “Oggi - ha aggiunto - sanzioniamo ufficiali militari di alto livello e altri individui che hanno commesso crimini di guerra a Bucha e che sono responsabili dell’assedio disumano della città di Mariupol, mandando un altro importante segnale a tutti i responsabili della guerra in Russia: sappiamo chi siete e sarete ritenuti responsabili”.