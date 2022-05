Von der Leyen: “Ecco RepowerEu, saremo autonomi da Mosca”

“Dobbiamo ridurre la nostra dipendenza energetica dalla Russia il più rapidamente possibile. Lo possiamo fare. Oggi presentiamo il RePowerEu per questo, ha annunciato la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

Possiamo sostituire i combustibili fossili russi lavorando su tre livelli: Dal lato della domanda, con il risparmio energetico. Dal lato dell’offerta, diversificando le nostre importazioni di energia dai combustibili fossili e accelerando la transizione verso l’energia pulita”. “Mobilitiamo quasi 300 miliardi di euro. Circa 72 euro miliardi di sovvenzioni e 225 miliardi di euro di prestiti”, spiega. “Proponiamo di rendere obbligatori i pannelli solari per gli edifici commerciali e pubblici entro il 2025 e per i nuovi edifici residenziali entro il 2029. Questo è un piano ambizioso ma realistico”, ha sottolineato.

Commentando il piano Difesa Ue, von der Leyen ha annunciato che chiederà “acquisti congiunti perché sono migliori dal punto di vista operativo per le forze armate, finanziario e industriale. E rafforza la nostra vasta rete di pmi innovative. Istituiremo immediatamente una task force con gli Stati membri per coordinare le esigenze immediate di rifornimento e approvvigionamento”.