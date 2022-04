Volo Mosca-Madrid-Atene costretto a fare 15mila chilometri

Un aereo inviato da Mosca per accogliere alcuni diplomatici russi espulsi ultimamente da Spagna e Grecia è stato costretto a fare un tragitto alternativo di oltre 15 mila chilometri a causa del divieto di sorvolo dell’Ue agli aerei russi. Lo rende noto Flightradar24. “Mentre la Spagna e la Grecia hanno fatto un’eccezione una tantum per l’ingresso del velivolo nel loro spazio aereo – si legge sul sito web del servizio di tracciamento di voli in tempo reale -, il volo ha dovuto navigare attorno agli altri paesi che mantengono il divieto agli aerei russi”. “La lunghezza totale” dei voli Mosca-Madrid-Atene-Mosca è stata alla fine “di 15.163 km - riferisce Flightradar24 -, poco meno du quella del volo attualmente più lungo al mondo: quello tra Singapore e New York”. Senza le restrizioni imposte dai divieti di sorvolo, i voli tra le tre capitali avrebbero avuto una lunghezza complessiva di meno di 8.000 chilometri.