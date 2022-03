“Vogliamo la Crimea e lo stop alla Nato”

Le condizioni avanzate dalla Russia all’Ucraina per mettere fine alla cosiddetta “operazione militare speciale” sono “il riconoscimento della Crimea come terra russa e la fine dell’avanzamento della Nato” verso i confini russi. Lo ha sottolineato oggi il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, aggiungendo che ora Kiev ne sta discutendo “con i suoi consiglieri, in primo luogo gli Usa e i Paesi dell’Unione europea”. Lo riferisce l’agenzia Ria Novosti. “Speriamo bene”, ha aggiunto Peskov. “Questo è ciò che va fatto, e allora tutto finirà”.