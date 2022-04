“Violata la Convenzione di Ginevra”

La famiglia di Aiden Aslin, uno dei due cittadini britannici catturati nei combattimenti in Ucraina, ha condannato il video girato dalla Russia poiché ritiene che sia “sotto costrizione” in violazione della Convenzione di Ginevra sul trattamento dei prigionieri.

“Il video di Aiden che parla sotto costrizione e soffre chiaramente di lesioni fisiche è profondamente angosciante. Usare immagini e video di prigionieri di guerra è contro la Convenzione di Ginevra e deve finire”, ha detto la sua famiglia in una dichiarazione riportata su Twitter dal deputato Robert Jenrick, citato da Ukrinform.

Aiden Aslin, nato nel 1994, è ritratto accanto al connazionale Shaun Pinner, anch’egli catturato in Ucraina, in un filmato definito ‘un’intervista’, trasmesso dalla televisione di stato russa lunedì. I due uomini, che appaiono con i lineamenti segnati, chiedono di essere scambiati con Viktor Medvedchuk, il ricco uomo d’affari ucraino vicino a Vladimir Putin arrestato in Ucraina.