Video fake di Zelensky che invita gli ucraini ad arrendersi

Un falso video del presidente Volodymyr Zelensky che invita le truppe ucraine a deporre le armi ha fatto il giro dei social media. Lo riferisce la Bbc. Nel video, sebbene le labbra del presidente ucraino si muovano in sincronia con l’audio, la testa sembra posizionata in modo anomalo e la voce non suona nemmeno come la sua. Lo stesso Zelensky lo ha pubblicamente dichiarato falso in un altro video su Instagram.