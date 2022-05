Via libera Senato Usa ad aiuti per 40 miliardi

Il Senato americano approva il pacchetto da 40 miliardi di dollari di aiuti militari e umanitari all’Ucraina. Con il via libera, il provvedimento approda sul tavolo del presidente Joe Biden per la firma. La misura è stata approvata con 85 voti a favore e 11 contrari. Con l’approvazione da parte del Congresso del nuovo pacchetto di aiuti all’Ucraina da 40 miliardi sale a 54 miliardi lo stanziamento complessivo degli Usa per il Paese. Il provvedimento approvato e inviato a Biden per la firma include, fra l’altro, 20,1 miliardi in aiuti militari, 8 miliardi di sostegno economico e oltre un miliardo per i rifugiati.