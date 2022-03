Vescovi Ue a Kirill: “Ferma Putin e la guerra”

“Condividendo i sentimenti di angoscia e preoccupazione di Papa Francesco”, “mi permetto di implorare Sua Santità con spirito di fraternità: per favore, rivolga un urgente appello alle autorità russe affinché fermino immediatamente le ostilità contro il popolo ucraino e mostrino buona volontà per cercare una soluzione diplomatica al conflitto, basata sul dialogo, il buon senso e il rispetto del diritto internazionale, consentendo al contempo corridoi umanitari sicuri e accesso illimitato all’assistenza umanitaria”. Così il card. Jean-Claude Hollerich, presidente dei vescovi Ue, in una lettera al patriarca di Mosca Kirill.