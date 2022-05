Varsavia rescinde contratto su gasdotto Yamal

Varsavia ha rescisso il contratto per la fornitura di gas dalla Russia e l’accordo per la realizzazione di sistemi di gasdotti per il transito del gas russo attraverso il territorio polacco firmato il 25 agosto 1993. Lo ha annunciato su twitter la ministra polacca per l’ambiente, Anna Moskwa. “La Polonia - scrive la ministra - denuncia l’accordo intergovernativo sul gas del 1993 relativo a Yamal. L’aggressione russa contro l’Ucraina ha confermato l’esattezza della determinazione del governo polacco a diventare completamente indipendente dal gas russo. Abbiamo sempre saputo che Gazprom non era un partner affidabile”. La settimana scorsa il colosso energetico russo aveva annunciato lo stop dell’invio di gas naturale attraverso la sezione polacca del gasdotto Yamal-Europa in risposta alle sanzioni occidentali imposte contro la Russia.